Павел Василенко

Сборная Нигерии пережила настоящий ужас в небе. Команде пришлось совершить экстренную посадку в Анголе, когда во время полета самолет получил сильный удар по лобовому стеклу.

Как сообщает AFP, инцидент произошел после вылета из Южной Африки, где «суперорлы» проводили матч квалификации на чемпионат мира-2026. По плану самолет должен был лишь коротко дозаправиться в Анголе, но уже через 25 минут после взлета экипаж был вынужден срочно возвращаться в Луанду.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал, хотя нервы были на пределе – игроки сборной были шокированы тем, что лобовое стекло самолета внезапно получило мощный удар. Причину инцидента в настоящее время выясняют технические эксперты.

Несмотря на пережитое, Нигерия должна собраться с силами, ведь уже во вторник команда сыграет решающий матч квалификации против Бенина. Только победа оставит «суперорлов» в борьбе за путевку на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.