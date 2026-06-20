Сергей Разумовский

ПАОК официально сообщил о завершении сотрудничества с главным тренером Разваном Луческу. Стороны прекратили работу по взаимному согласию.

Луческу-младший во второй раз возглавил греческий клуб в мае 2021 года. Самым успешным для него стал сезон-2023/24, в котором ПАОК под его руководством выиграл чемпионат Греции. Ранее румынский тренер уже работал с клубом из Салоник в период с 2017 по 2019 год.

По информации СМИ, 57-летний специалист может продолжить карьеру в Катаре. Интерес к Луческу проявляет Аль-Садд. В настоящее время тренер ведет переговоры с клубом и изучает детали возможного проекта. Разван Луческу является сыном известного румынского тренера Мирчи Луческу, который ранее работал с донецким Шахтером и киевским Динамо.

ПАОК завершил сезон на третьем месте в чемпионате Греции. В еврокубках команда начнет со второго раунда квалификации Лиги Европы-2026/27. Соперником греческого клуба станет победитель пары Динамо Киев — Университатя Клуж.

Ранее сообщалось, что заменить Луческу в ПАОК может бывший тренер Шахтера Марино Пушич.