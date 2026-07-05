Мбаппе побил рекорд по голам в плей-офф чемпионатов мира
Нападающий сборной Франции продолжает устанавливать новые достижения
около 1 часа назадПодписаться в
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе увеличил собственный рекорд по количеству голов в матчах плей-офф чемпионатов мира.
В поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая (1:0) француз реализовал пенальти на 70-й минуте, забив свой 11-й мяч в плей-офф мундиалей.
До начала чемпионата мира 2026 года рекорд принадлежал бразильцам Леонидасу, который отметился восемью голами в пяти матчах плей-офф, и Роналдо, на счету которого было 8 забитых мячей в 10 встречах.
Предыдущее достижение Мбаппе превзошел ещё в матче 1/16 финала против Швеции, когда оформил дубль и помог сборной Франции одержать победу со счётом 3:0.
Мбаппе спас Францию – команда Дешама дожала Парагвай и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026