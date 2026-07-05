Владимир Кириченко

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе увеличил собственный рекорд по количеству голов в матчах плей-офф чемпионатов мира.

В поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая (1:0) француз реализовал пенальти на 70-й минуте, забив свой 11-й мяч в плей-офф мундиалей.

До начала чемпионата мира 2026 года рекорд принадлежал бразильцам Леонидасу, который отметился восемью голами в пяти матчах плей-офф, и Роналдо, на счету которого было 8 забитых мячей в 10 встречах.

Предыдущее достижение Мбаппе превзошел ещё в матче 1/16 финала против Швеции, когда оформил дубль и помог сборной Франции одержать победу со счётом 3:0.

Мбаппе спас Францию – команда Дешама дожала Парагвай и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026