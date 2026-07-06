Павел Василенко

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе резко отреагировал на расистские высказывания сенаторки Парагвая Селесте Амарильи, которая после матча 1/8 финала чемпионата мира опубликовала в соцсети X оскорбительные комментарии в адрес футболиста.

Скандальное заявление прозвучало после победы Франции над Парагваем (1:0), в которой именно Мбаппе забил решающий гол и вывел свою команду в четвертьфинал. Во время встречи нападающий неоднократно подвергался жестким фолам, а после финального свистка отказался от традиционного приветствия с вратарем соперников Орландо Гиллом.

В ответ на оскорбления француз не стал молчать. Мбаппе заявил, что слова политики причинили больше вреда репутации Парагвая, чем любое поражение на футбольном поле.

«Вы – мерзкая женщина, недостойная занимаемой должности. Вы не представляете Парагвай – страну, которая на протяжении турнира демонстрировала страсть и честь. Из-за вашего открытого расизма мир теперь говорит не о достижениях вашей команды, а о вашей ненависти», – заявил нападающий.

Мбаппе также подчеркнул, что не позволит безнаказанно распространять расизм и язык ненависти, независимо от того, кто является автором таких заявлений.