В седьмом туре итальянской Серии А состоялся матч между Дженоа и Пармой, который завершился без голов – 0:0.

Команда Патрика Виейры имела инициативу, чаще контролировала мяч и создавала моменты, но так и не смогла огорчить соперника. Парма играла в меньшинстве после того, как сенегальский защитник Абдулайе Ндиайе получил два предупреждения в течение пяти минут первого тайма.

В конце встречи нападающий хозяев Корне не реализовал пенальти, упустив шанс добыть победу для Дженоа.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, провел на поле 81 минуту и получил желтую карточку в первом тайме.

Серия А, 7-й тур

Дженоа – Парма – 0:0