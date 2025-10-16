Главный тренер Дженоа Патрик Виейра подчеркнул важность Руслана Малиновского, отметив, что команда остро нуждается в его участии на поле.

В октябре хавбек сборной Украины проявил себя ярко, забив три мяча и сделав одну результативную передачу за национальную команду. В текущем сезоне 2025/26 он провел пять матчей за Дженоа и отметился ассистом.

«Руслан – очень важный игрок, очень важно, чтобы он становился увереннее. Мы надеемся, что он будет забивать, нам нужна его игра», – заявил французский специалист в интервью Sky Sport Italia.

Ранее Малиновский впечатлил любимого тренера фееричным камбэком в сборную Украины

Тем временем дела у генуэзцев складываются непросто — команда Виейры занимает 19-е место в таблице Серии А, имея лишь два очка.