Ротань поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Специалист верит в успех сине-желтых
около 2 часов назад
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань высказался о будущем матче квалификации на чемпионат мира-2026 Азербайджан – Украина.
«Я считаю, что в игре с Францией не нужно смотреть на результат. Мне очень понравился второй тайм, где у нас были возможности сыграть вничью. Это был соперник топ-уровня.
В матче против Азербайджана будем поддерживать Украину, я уверен, что всё будет хорошо», – сказал Ротань ютуб-каналу XSPORT.
Матч Азербайджан – Украина состоится сегодня в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В первом туре сборная Украины со счетом 0:2 уступила Франции, в то время как Азербайджан проиграл Исландии – 0:5.
Финальный турнир чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.