Павел Василенко

Сегодня пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором встретятся национальные сборные Азербайджана и Украины.

Команда Сергея Реброва проведет поединок в желтой форме. Азербайджанцы сыграют в синей.

Фото - УАФ

Матч Азербайджан – Украина состоится в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре сборная Украины со счетом 0:2 уступила Франции, в то время как Азербайджан проиграл Исландии – 0:5.

Финальный турнир чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.