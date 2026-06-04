Павел Василенко

Манчестер Сити официально отреагировал на заявления Энрике Рикельме, оппонента Флорентино Переса на президентских выборах в мадридском Реале, который утверждал, что Эрлинг Холанд приедет на «Бернабеу» в случае победы на выборах.

После того как отец норвежского нападающего Альф-Инге Холанд опроверг эту информацию, Манчестер Сити также вмешался, чтобы категорически опровергнуть слухи о возможном переходе в Реал.

Кроме того, вице-чемпион Англии рассматривает возможность подать в суд на Рикельме, поскольку считает, что тот использовал изображение и имя Холанда в предвыборных целях без согласия игрока или клуба.

«Истории, появившиеся в Испании относительно будущего Эрлинга Холланда, являются неправдивыми. Нет никаких шансов на то, что это произойдет, и нет ни одного контрактного пункта, который бы это позволял. Мы рассматриваем возможность судебного иска за использование изображения нашего игрока в этом контексте», – объявил Манчестер Сити.

Президентские выборы в Реале состоятся в воскресенье, 7 июня.