Перес на дриблинг не купился. Арбелоа официально покинул Реал
Ранее президент «сливочных» обещал, что в случае своего переизбрания назначит Моуринью
2 дня назадПодписаться в
Мадридский Реал официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Альваро Арбелоа. Пресс-служба клуба сообщила, что стороны договорились о прекращении полномочий 43-летнего специалиста на посту наставника первой команды.
В заявлении Реала отмечается, что клуб высоко ценит вклад Арбелоа и благодарен ему за работу. В мадридском гранде подчеркнули, что на протяжении всей своей карьеры в структуре клуба, начиная с момента прихода в академию, Арбелоа демонстрировал преданность, лояльность и профессиональное отношение к делу.
Также в Реале подчеркнули, что личность Арбелоа является примером клубных ценностей. В мадридском клубе считают его человеком, который хорошо понимает философию Реала и всегда представлял команду с уважением как в статусе футболиста, так и во время тренерской работы.
Клуб также пожелал Арбелоа и его семье успехов в новом этапе жизни. В Реале дали понять, что двери клуба для бывшего защитника и впредь останутся открытыми, ведь он имеет особую связь с мадридской командой.
Альваро Арбелоа возглавил Реал 12 января этого года. Его период работы на посту главного тренера длился относительно недолго, однако за это время он успел провести с командой 28 матчей во всех турнирах.
Под руководством 43-летнего специалиста мадридцы одержали 18 побед, дважды сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Несмотря на достаточно высокий процент выигранных матчей, руководство клуба приняло решение о смене тренера.
Ранее появлялась информация, что новым главным тренером Реала может стать Жозе Моуринью. Португальский специалист уже работал с мадридским клубом и хорошо знаком с требованиями и атмосферой команды.
Ранее президент Реала Флорентино Перес переизбрался на должность. Он обещал, что вернет Моуринью в клуб.