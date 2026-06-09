Сергей Разумовский

Мадридский Реал официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Альваро Арбелоа. Пресс-служба клуба сообщила, что стороны договорились о прекращении полномочий 43-летнего специалиста на посту наставника первой команды.

В заявлении Реала отмечается, что клуб высоко ценит вклад Арбелоа и благодарен ему за работу. В мадридском гранде подчеркнули, что на протяжении всей своей карьеры в структуре клуба, начиная с момента прихода в академию, Арбелоа демонстрировал преданность, лояльность и профессиональное отношение к делу.

Также в Реале подчеркнули, что личность Арбелоа является примером клубных ценностей. В мадридском клубе считают его человеком, который хорошо понимает философию Реала и всегда представлял команду с уважением как в статусе футболиста, так и во время тренерской работы.

Клуб также пожелал Арбелоа и его семье успехов в новом этапе жизни. В Реале дали понять, что двери клуба для бывшего защитника и впредь останутся открытыми, ведь он имеет особую связь с мадридской командой.

Альваро Арбелоа возглавил Реал 12 января этого года. Его период работы на посту главного тренера длился относительно недолго, однако за это время он успел провести с командой 28 матчей во всех турнирах.

Под руководством 43-летнего специалиста мадридцы одержали 18 побед, дважды сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Несмотря на достаточно высокий процент выигранных матчей, руководство клуба приняло решение о смене тренера.

Ранее появлялась информация, что новым главным тренером Реала может стать Жозе Моуринью. Португальский специалист уже работал с мадридским клубом и хорошо знаком с требованиями и атмосферой команды.

Ранее президент Реала Флорентино Перес переизбрался на должность. Он обещал, что вернет Моуринью в клуб.