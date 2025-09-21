Новости и текущая форма команд

Поражение Лацио на прошлых выходных от Сассуоло (0:1) стало для команды уже вторым в трёх стартовых матчах Серии А (В1). «Бьянкочелести» рискуют проиграть три из первых четырёх поединков в чемпионате – такое случалось лишь дважды за последние 50 лет.

Единственная победа на старте сезона остаётся пока что исключением среди их последних результатов (2 ничьи и 3 поражения в 6 играх лиги). Однако дома команда надеется на позитив – лишь одно поражение в девяти последних матчах Серии А на «Олимпико» (В2, Н6).

Рома, в свою очередь, продолжает демонстрировать «бинарные» результаты. Поражение от Торино (0:1) стало для «джалоросси» третьей подряд игрой со счётом 1:0 (В2, П1). Команда рискует потерпеть два поражения подряд в лиге впервые с декабря 2024 года, но их стабильность в 2025 году даёт надежду: лишь три клуба из топ-5 лиг Европы набрали больше очков, чем Рома (55). К тому же – 13 «сухих» матчей в 23 встречах этого года свидетельствуют о надёжной обороне.

История противостояний

В дерби della Capitale зафиксировано 62 ничьи (Лацио: 42 победы, Рома: 58), и ни одно другое противостояние в Серии А не завершалось миром так часто. «Орлы» не проигрывают на своём поле в дерби уже восемь матчей подряд (В4, Н4) – это их самая длинная серия в истории этого противостояния.

Интересная статистика

Лацио ещё не пропускал в первом тайме этого сезона Серии А.

Шесть из последних 12 домашних матчей Лацио завершились со счётом 1:1.

Девять из последних 14 матчей Ромы в Серии А закончились лишь одним голом.

В последних пяти матчах Ромы мяч забивался между 50-й и 60-й минутой.

Ключевые игроки и кадровые потери

В составе Лацио стоит выделить Булайе Диa, который забил один гол в четырёх очных встречах с Ромой. Его последние четыре гола в Серии А становились решающими в матчах. У Ромы внимание будет приковано к Матиасу Суле, который может стать всего лишь третьим игроком клуба с сезона 1994/95, забившим в двух дебютных дерби подряд.

Лацио не сможет рассчитывать на Мануэля Лаццари, а участие Николо Ровеллы и Валентина Кастельяноса остается под вопросом. У Ромы выбыл из-за травмы мышцы Пауло Дибала.

С учётом серии ничьих Лацио дома и исторической статистики этого дерби, ставка на мирный результат выглядит привлекательным выбором.

