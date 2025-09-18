Александр Сукманский

16 сентября в Кременчуге должно было состояться заседание Совета Федерации хоккея Украины, которое, по решению президента Сергея Мазура, было назначено только в офлайн-формате. ФХУ сообщила, что заседание так и не состоялось.

В ФХУ уже работают над изменениями в Устав на пути к переформатированию Федерации в Ассоциацию с значительно более широкими полномочиями представителей регионов.

По нашей информации, большинство членов Совета настаивала на возможности провести заседание дистанционно, с помощью видеосвязи. В частности, 16 из 24 членов Совета обратились с письменным запросом к президенту, подчеркивая, что в условиях военного положения онлайн-формат является единственным реальным вариантом для полноценного участия. Тем не менее, это предложение было отклонено.

Свое решение в ФХУ мотивировали тем, что официальным местом регистрации Федерации является именно город Кременчуг. Что интересно, о переносе регистрации ФХУ из Киева в Кременчуг членов Совета никто не информировал и об этом они узнали уже постфактум. Еще интереснее то, что офис Федерации хоккея Украины все же работает в столице.

Из собственных источников нам известно, что Совет Федерации все же собрался 16 сентября, пригласил на заседание Сергея Мазура, но результаты его работы пока остаются неизвестными. Все это свидетельствует об обострении внутренней борьбы за власть накануне Ежегодного Конгресса, запланированного на 19 сентября в Киеве. Он состоится в Event Hall Koncha Zaspa Park и начнется в 12:00

Евгений Грищенко – член Совета Федерации хоккея Украины:

Решение руководителя нашей общественной организации Сергея Мазура о проведении заседания офлайн в городе Кременчуге лично для меня стало неожиданностью. Думаю, не только для меня. Ведь Совет Федерации представлен хоккейными функционерами из разных уголков Украины и, учитывая нынешние цены на топливо или билеты, подобные собрания в Кременчуге, мягко говоря, обходились бы в копеечку. И это только финансовая сторона вопроса. Если говорить исключительно за себя, то каждый выезд на личном автомобиле из Херсона и возвращение в город - это опасная игра с российскими ублюдками, которые терроризируют дронами любой гражданский транспорт. Еще одна причина моего обращения в офис Федерации по поводу организации заседания в онлайн формате, было то, что 19 сентября в Киеве состоится Ежегодный Конгресс. То есть, 16.09 мы работаем в Кременчуге, а уже 19.09 в столице. Возвращаться домой или снимать жилье – вопрос. В том числе финансовый. Насколько я знаю, подобных моему обращений о возможности подключиться онлайн, поступило на адрес офиса от более чем 15 членов Совета. Но все получили отказ на требование собираться в Кременчуге. Удивляет тот факт, что за эту каденцию Совет уже трижды собирался в смешанном формате, с подключением желающих членов Совета, докладчиков, представителей СМИ и общественности к ZOOM-конференции. Несмотря на всю проблематику и недопонимание, заседание Совета все же состоялось, уучаствовало 18 членов – все актуальные вопросы были рассмотрены, а необходимые решения проголосованы и приняты.

Дополнительное напряжение создают и скандалы в региональных отделениях – Отдельных ячейках. В частности, руководитель одесского подразделения Наталья Тютюнник заявила о незаконном отстранении ее от должности и внесении изменений в Единый госреестр без каких-либо объяснений. Она официально обратилась с жалобой в Совет ФХУ, требуя восстановления на должности.

Именно руководители отдельных подразделений, получая от Федерации планы и календари всеукраинских соревнований, обращаются с ними к местной власти с просьбой о финансировании. Теперь, когда во многих региональных ячейках ФХУ была предпринята попытка отстранить руководителей и при отсутствии информации о проведении чемпионатов Украины, сложилась следующая ситуация – нет ни расписания соревнований, ни средств на участие в них детско-юношеских команд из разных регионов Украины.

Евгений Грищенко – член Совета Федерации хоккея Украины:

Ситуация, которая сложилась с отдельными подразделениями в областях, мягко говоря, не добавила позитива в подготовке к новому сезону, особенно в секторе детско-юношеского хоккея, работе ДЮСШ, академий, частных кружков и так далее. Мы все знаем, насколько важно финансовое планирование любых организаций, в том числе спортивных, особенно тех, чьим источником функционирования являются местные бюджеты. Бесконечные заявки, таблицы, справки, согласования статей расходов, финпланы – вся эта бюрократия является неотъемлемой частью ведения хозяйственной деятельности учреждений для руководителей, персонала и тренеров. Важным компонентом в этих вопросах является взаимодействие между областными ячейками Федерации, руководителями учебно-спортивных учреждений и представителями распорядителей средств в области спорта. У меня уже есть неприятная информация по некоторым областям, активным в плане детского хоккея в предыдущих сезонах, в которых уже начались проблемы с координацией в подготовке к нынешним соревнованиям. В Одесской области заблокированы средства, которыми местное подразделение Федерации финансировало аренду ледового площадки для тренировок детей. Надеюсь, все эти трудности будут решены оперативно, быстро и, самое главное, законным способом. Ведь если на местах дело дойдет до судебных споров, нового хоккейного детско-юношеского сезона мы можем не дождаться.

Между тем Федерация до сих пор не обнародовала календарь соревнований и информацию о чемпионатах Украины по хоккею во всех возрастных категориях, ограничиваясь лишь обещаниями сделать это «в ближайшее время».