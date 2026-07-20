Павел Василенко

Лионель Месси впервые высказался после поражения сборной Аргентины от Испании (0:1) в финале чемпионата мира-2026. На следующий день после решающего матча капитан «альбиселесте» опубликовал эмоциональное обращение, в котором не скрывал разочарования.

«Боль невыносимая, и эту рану будет трудно залечить», – написал Месси.

В то же время он подчеркнул, что хочет помнить не только неудачу, но и путь, который прошла команда.

По словам легендарного форварда, сборная Аргентины снова доказала свою силу, во второй раз подряд достигнув финала чемпионата мира после триумфа в Катаре-2022.

«У меня останутся матчи, в которых мы меняли ход игры, выкладывались на полную и чувствовали поддержку всей страны. Именно работа, самопожертвование и единство этой команды снова сделали нас одними из лучших в мире».

Месси также поблагодарил болельщиков за поддержку и подчеркнул, что аргентинцы в очередной раз объединились вокруг национальной команды.

«Искренне благодарю за каждое сообщение. Мы снова почувствовали гордость за то, что мы аргентинцы», – написал капитан.

В завершение 39-летний футболист поздравил Испанию с завоеванием титула чемпиона мира. В то же время будущее Месси в сборной остается открытым, и финал ЧМ-2026 может стать его последним матчем на мировых первенствах.