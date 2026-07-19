Павел Василенко

Накануне финала чемпионата мира-2026 против Испании Лионель Месси отправил эмоциональное послание болельщикам, а также повторил символический шаг, который уже приносил Аргентине успех. Капитан «альбиселесте» перепубликовал в социальных сетях тот же пост, который опубликовал после победы над Хорватией (3:0) в полуфинале мундиаля-2022. Многие фанаты восприняли это как суеверие и попытку снова привлечь удачу перед решающим матчем.

В коротком сообщении Месси написал:

«Мы в финале! Мы снова выложились на полную, чтобы сыграть еще один большой матч. Спасибо всем, кто верил в эту команду. Вперед, Аргентина!»

Позже легендарный нападающий опубликовал и более личное обращение. Он подчеркнул, что главной ценностью стали не только титулы, но и многолетний путь вместе с командой, совместная борьба, поддержка в сложные моменты и единство коллектива.

Месси также поблагодарил партнеров, тренерский штаб и всех, кто работает со сборной, подчеркнув, что эта команда уже навсегда вписала свое имя в историю аргентинского футбола, независимо от результата финала. Для 39-летнего капитана этот матч станет последним на чемпионатах мира.