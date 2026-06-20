Павел Василенко

Шахтер рассматривает сразу несколько вариантов для проведения домашних матчей основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Указывается, что среди возможных вариантов есть Польша, Германия и Англия. Именно последнее направление сейчас выглядит наиболее реалистично и активно обсуждается в клубе.

Дончане уже ведут переговоры о аренде стадиона Брентфорда в Лондоне, который рассчитан примерно на 17 тысяч зрителей и может принимать матчи еврокубков.

По словам инсайдера, именно эта арена в настоящее время является главным фаворитом среди всех вариантов и наиболее вероятным вариантом для проведения домашних матчей дончан.