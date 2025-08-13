Бенфика с Трубиным вышла в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов
Лиссабонская команда снова победила
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Состоялся матч-ответ третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между командами Бенфика и Ницца.
Поединок прошел в Лиссабоне и завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин провел на поле весь поединок.
Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации
Матч-ответ
Бенфика – Ницца– 2:0
Голы: Аурснес, 18, Шелдеруп, 27.
Первый матч – 2:0