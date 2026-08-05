Первый тур УПЛ установил рекорд по телеаудитории
Интерес к элитному дивизиону Украины растет
Первый тур Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27 установил новый рекорд по количеству телезрителей в сетях OTT и IPTV.
По данным BigData ua, матчи стартового тура посмотрели 1,8 миллиона болельщиков. Это на 38,5% больше, чем аналогичный показатель первого тура прошлого сезона.
Наибольший интерес вызвал поединок Шахтёр – Кудривка (5:1), который собрал более 444 тысяч зрителей.
Второе место по популярности занял матч Черноморец – Полесье (1:2), который посмотрели 276 тысяч болельщиков.
В тройку самых рейтинговых также вошло противостояние Харьков – Верес (1:0), аудитория которого составила 235 тысяч зрителей.
Стоит отметить, что в рамках первого тура было проведено всего семь матчей. Поединок Динамо – Левый Берег перенесён на 2 декабря, поэтому итоговая аудитория стартового тура ещё может вырасти.