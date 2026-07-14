ПФЛ официально объявила список команд Второй лиги на сезон-2026/27
Всего аттестовано 18 клубов
около 2 часов назадПодписаться в
Фото - ПФЛ
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) официально назвала список команд, которые в следующем сезоне будут соревноваться между собой во Второй лиге в рамках групп А и Б.
Группа А
- Брацлав (Винница)
- Вильховцы (Вильховцы)
- Диназ (Вышгород)
- Днестр (Залещики)
- Нива (Винница)
- Подолье (Хмельницкий)
- Рух (Львов)
- Самбор-Нива-2 (Тернополь)
- Скала 1911 (Стрый)
Группа Б
- Авангард (Лозовая)
- Атлет (Киев)
- Карбон (Черкассы)
- Металлург (Запорожье)
- Ребел (Киев)
- Александрия-2 (Александрия)
- Пенуэл (Кривой Рог)
- Полтава-2 (Полтава)
- Тростянец (Тростянец)