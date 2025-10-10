Сборная Англии уверенно обыграла Уэльс со счетом 3:0 в товарищеском матче.

В этом матче в воротах команды «трех львов» сыграл Джордан Пикфорд.

31-летний голкипер стал первым в истории сборной Англии, кто сумел провести восемь полных матчей подряд, не пропустив ни одного гола.

Следующий матч Англия проведет против Латвии в отборочном турнире к ЧМ-2026. Игра состоится 14 октября в 21:45 по киевскому времени.