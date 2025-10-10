Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен атмосферой на стадионе во время товарищеского матча против Уэльса, который его команда уверенно выиграла со счетом 3:0.

Контрольный матч

Англия – Уэльс 3:0

(Роджерс 3', Уоткинс 11', Сака 20')

После игры наставник отметил, что несмотря на блестящий старт его команды, болельщики не создали должной поддержки с трибун.

— До перерыва мы могли вести 5:0. Мы не реализовали четвертый и пятый моменты. На стадионе было тихо. Мы не получили никакой поддержки от фанатов, но сделали все, чтобы победить. Команда заслужила эту победу — это следующий шаг в правильном направлении. Что еще можно требовать после трех голов за первые 20 минут? Было слышно только валлийцев в течение первых тридцати минут. Это немного грустно, так как наша команда заслуживает большего, — передает слова Тухеля The Sun.

