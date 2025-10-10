Тухель раскритиковал болельщиков Англии после победы над Уэльсом
Тренер сборной остался разочарован отсутствием поддержки на трибунах
23 минуты назад
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен атмосферой на стадионе во время товарищеского матча против Уэльса, который его команда уверенно выиграла со счетом 3:0.
Контрольный матч
Англия – Уэльс 3:0
(Роджерс 3', Уоткинс 11', Сака 20')
После игры наставник отметил, что несмотря на блестящий старт его команды, болельщики не создали должной поддержки с трибун.
— До перерыва мы могли вести 5:0. Мы не реализовали четвертый и пятый моменты. На стадионе было тихо. Мы не получили никакой поддержки от фанатов, но сделали все, чтобы победить. Команда заслужила эту победу — это следующий шаг в правильном направлении. Что еще можно требовать после трех голов за первые 20 минут?
Было слышно только валлийцев в течение первых тридцати минут. Это немного грустно, так как наша команда заслуживает большего, — передает слова Тухеля The Sun.
