Тухель про сборную Англии: «Мы претенденты, но не фавориты»
Тренер поделился мнением о шансах своей команды на чемпионате мира 2026
около 1 часа назад
Томас Тухель / фото - ФА
Немецкий специалист Томас Тухель выразил свою оценку по поводу возможностей сборной Англии на предстоящем чемпионате мира 2026 года.
— Мы можем быть одними из претендентов, но не фаворитами. За победу также будут бороться Аргентина, Франция, Испания, Бразилия. Это не означает, что у нас мало шансов. Просто для триумфа необходимо пройти долгий путь. Мы будем двигаться шаг за шагом, — отметил Тухель.
Уже в четверг, 9 октября, сборная Англии проведет контрольный матч против национальной команды Уэльса. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.
