Немецкий специалист Томас Тухель выразил свою оценку по поводу возможностей сборной Англии на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

— Мы можем быть одними из претендентов, но не фаворитами. За победу также будут бороться Аргентина, Франция, Испания, Бразилия. Это не означает, что у нас мало шансов. Просто для триумфа необходимо пройти долгий путь. Мы будем двигаться шаг за шагом, — отметил Тухель.

Уже в четверг, 9 октября, сборная Англии проведет контрольный матч против национальной команды Уэльса. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

