Полузащитник Динамо Александр Пихальонок высказался о поражении в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК (2:3). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Думаю, что не хватило спокойствия в обороне, потому что мы сами себе, можно сказать, забили два мяча после собственных ошибок. Когда допускаешь такие ошибки против такой команды, как ПАОК, они сразу за это наказывают.

А если брать игру впереди – да, у нас были моменты, особенно в конце матча, когда ПАОК подсел, и минут за двадцать до конца могли забивать и вырвать ничью. У нас есть вторая игра, поэтому будем готовиться.

На мой взгляд, если ты что-то тренируешь – и в плане тактики, и относительно всего остального – в первые 15 минут ничего не нужно менять, даже если пропускаешь или забиваешь. Далее – после 30-й минуты, после перерыва – уже нужно что-то менять. Но не в начале игры... По сегодняшнему матчу, в целом, все было хорошо, но допустили ошибки и пропустили свои мячи.

Поведение болельщиков ПАОКа? Будут провокации, конечно. И даже сейчас они спровоцировали нас. Мы уже бежали к их фанатам, но игроки ПАОКа нас успокаивали. Они понимают, что у нас в стране война. Я говорю: «Что ваши болельщики делают?» Они даже российский флаг достают и показывают – нашим болельщикам, нам.

Игроки ПАОКа нормально повели себя, успокоили нас и подошли к фанатам. Но я тоже так думаю, что в Греции будет много такого. Конечно, это все больше заводит. Надеюсь, во втором матче мы выйдем и покажем свою настроенность.