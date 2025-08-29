Защитник Фиорентины Робин Госенс поделился впечатлениями после матча против житомирского Полесья (3:2) в квалификационном раунде Лиги Европы.

Мы мучились в первом тайме, частично из-за игры Полесья. Они сильно давили, и нам было трудно найти правильные решения. Мы кое-что изменили в перерыве, и настоящая Фиорентина проявила себя во втором тайме. Рады, что вышли в групповой этап.

Им нечего было терять, и они сыграли без стресса. А нам нужно было найти мотивацию в себе, чтобы оставаться сильными. В первом тайме это было сложно из-за их давления, но потом мы уже их переиграли. Во втором тайме они ни разу не пробили по воротам. Теперь все зависит от нас, нужно набрать оптимальную форму для Серии А и группового этапа Лиги конференций. Мы выполнили первую задачу, теперь относимся к этому серьезно.

Это была третья выездная игра за несколько дней. Это изнуряет, но именно этого мы и хотим – играть как можно больше всегда. Мы рады, что можем делать это с Лигой конференций. Сейчас думаем о выездном матче в Турине, который очень важен, потом о паузе, а уже после нее по-настоящему начнем играть, – сказал Госенс.