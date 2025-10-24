Бывший ассистент главного тренера Шахтера Юрий Беньо объяснил причины поражения команды в матче второго тура общего этапа Лиги конференций против Легии (1:2).

Мы уделили этому матчу большое внимание, поскольку «Легия» — будущий соперник «Видзева» (Юрий сейчас работает в штабе Йовичевича в «Видзеве»). Мы знали, что это очень сильная команда, которая высоко котируется в Польше и считается претендентом на борьбу за золотые награды.

Они переживают похожий период, как «Динамо» или «Шахтер»: играют на два фронта (Лига конференций и УПЛ), используют ротацию и из-за этого теряют очки во внутреннем первенстве.

Несмотря на внутренние проблемы, с которыми они подходили к матчу, «Легия» остается довольно сильной для польской лиги. Матч это подтвердил: они очень организованы и опасны.

Результат не удивил. У нас уже была информация об этой команде. Кроме того, «Шахтер» сейчас обескровлен: не все основные игроки играют, много травмированных, тренерский штаб проводил ротацию. «Горнякам» было очень трудно.

Мы видим, что даже в чемпионате Украины «Шахтер» имеет трудности против организованной обороны. «Легия» же по классу — соперник совсем другого уровня, я считаю, она на голову выше тех, против кого «Шахтер» играл в последнее время в УПЛ.

Я ожидал, что если «Шахтер» и победит, то победа будет очень трудной. «Легия» — мощная, силовая команда, с которой трудно бороться в единоборствах.

К тому же у «Шахтера» играло много молодых игроков без достаточного опыта. Было видно, что они еще не готовы к такому уровню, о чем свидетельствуют индивидуальные ошибки, которые приводили к голам.

Команды в еврокубках всегда имеют сумасшедшую мотивацию, потому что это презентация клуба, страны, а для игрока — возможность увеличить свою стоимость. К тому же «Шахтер» для них был раздражителем — команда с именем, которая постоянно играет в Лиге чемпионов. Думаю, они помнят и период, когда «Шахтер» в 2022 году базировался на стадионе «Легии».

По организации игры было видно, что против такой обороны очень трудно. У поляков всегда была подстраховка. А игроки, которые сейчас есть в «Шахтере», еще не дотягивают до этого уровня. Им нужно время.

Причины спада «Шахтера»? Руководство клуба само говорило, что они были вынуждены продать игроков, потому что команда не вышла в Лигу Европы. В Лиге конференций очень трудно затем продать футболиста за 40–50 миллионов евро.

Основная проблема — большое количество травм основных футболистов. А игроки, которых взяли, пока что не готовы решать эти задачи. Возможно, у них есть потенциал, но этот потенциал очень далек. Им нужно время, — сказал Беньо в интервью ua.tribuna.com.