Павел Василенко

Роберт Левандовски наконец-то восстановился после травмы бедра, которая беспокоила его в начале сезона 2025/26. Однако, по данным AS, поляк не может рассчитывать на место в стартовом составе Барселоны.

Во время предсезонной подготовки Левандовски получил повреждение, из-за чего пропустил стартовые матчи Ла Лиги и выездной поединок против Мальорки (3:0). В субботу нападающего включили в заявку на игру с Леванте (3:2), но он вышел на поле только на 76-й минуте, заменив Алехандро Бальде.

Вместо этого Ферран Торрес, стартовый форвард в начале сезона, отметился важными голами в последних матчах, что не осталось незамеченным тренером Ханси Фликом. Ожидается, что испанец снова получит доверие наставника в следующем поединке против Райо Вальекано.

Таким образом, решение тренера кажется окончательным: Левандовски снова выйдет на замену, а Торрес утвердился в роли основного нападающего Барселоны.