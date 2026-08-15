Победитель Евро-2020 в составе сборной Италии завершил профессиональную карьеру.
Его последним клубом был Париж
Чиро Иммобиле / Фото - Yahoo
Известный итальянский нападающий Чиро Иммобиле объявил о завершении карьеры.
Это решение он принял в 36 лет.
Иммобиле на протяжении карьеры играл за Ювентус, Сиену, Гроссето, Пескару, Дженоа, Торино, Боруссию Дортмунд, Севилью, Лацио, Бешикташ, Болонью и Париж.
Чиро становился 4 раза лучшим бомбардиром Серии А. Выигрывал Суперкубок Германии, дважды Суперкубок Италии, Кубок Италии и Суперкубок Турции.
С национальной командой Италии выиграл золотые медали Евро-2020. На его счету 17 голов в 57 матчах за национальную сборную своей страны.
Напомним, игрок Полесья заинтересовал клуб Серии А.