В разные годы Чиро Иммобиле считался одним из самых ярких нападающих Торино, поэтому дортмундская Боруссия без раздумий заплатила за него 18,5 миллионов евро летом 2014 года. Через два сезона Лацио сумел выгодно оформить трансфер форварда, выкупив его контракт у Севильи за 9,45 миллионов евро.

В настоящее время Иммобиле уже 35 лет, а его последним клубом стала Болонья, куда он перешел свободным агентом прошлым летом. Однако этот этап карьеры не оправдал ожиданий: в этом сезоне нападающий провел 227 минут в девяти матчах и не сумел отличиться забитыми мячами.

Тем временем зимнее трансферное окно может принести Иммобиле новый поворот в карьере. По информации Николо Скиры, футболист близок к переходу в французский клуб Париж, который сможет подписать его бесплатно. Сообщается, что стороны планируют заключить контракт до 2027 года.

Ранее ПСЖ на глазах Забарного пролетел мимо топ-8 ЛЧ.