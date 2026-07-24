Сергей Разумовский

В первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций Ракув из Ченстоховы успешно начал выступления. Польская команда на собственном поле принимала мальтийскую Валлетту и одержала волевую победу со счетом 3:1.

Подопечные Давида Крочка неудачно начали встречу и еще до перерыва оказались в роли команды, которая отыгрывается. На 23-й минуте Морелло воспользовался возможностью и вывел Валлетту вперед. До завершения первого тайма Ракув не смог восстановить равновесие, поэтому на перерыв хозяева ушли с минимальным отставанием.

После перерыва польский клуб заметно добавил в активности и начал чаще угрожать воротам соперника. На 53-й минуте Ракуву удалось сравнять счет. Гол забил новичок команды Махир Эмрели, который удачно завершил атаку хозяев и вернул своей команде уверенность.

В дальнейшем Ракув продолжил давить на оборону Валлетты. Польский клуб контролировал ход событий на поле и постепенно приближался ко второму голу. На 78-й минуте Макух воспользовался созданным моментом и вывел хозяев вперед.

Валлетта попыталась спасти матч, однако на последней минуте основного времени Ракув забил в третий раз. Сварнас точно пробил по воротам мальтийской команды и установил окончательный счет встречи — 3:1.

Украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин провел на поле весь матч. Перед началом нового сезона он изменил игровой номер и будет выступать под десятым номером. Почти всю прошлую кампанию футболист пропустил из-за травмы.

Благодаря победе команда из Ченстоховы получила комфортное преимущество перед ответным матчем. Второй поединок противостояния состоится 30 июля на Мальте. Начало встречи запланировано на 20:30 по киевскому времени.

До этого Ракув стартует в новом сезоне польской Экстракласы. В первом туре, 26 июля, команда Кочергина сыграет против Плоцка. Матч начнется в 15:45.

Квалификация Лиги конференций. Второй раунд, первый матч