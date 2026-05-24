Сергей Разумовский

В матче заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо на собственном поле принимало Кудривку. Встреча вышла результативной и напряженной, а победу в ней одержала киевская команда со счетом 3:2.

Несмотря на успех Динамо, для Андрея Ярмоленко этот поединок не стал историческим в контексте личной статистики. Вингер киевлян не сумел отметиться голом, хотя и оформил ассист. Соответственно, не побил рекорд Максима Шацких по количеству забитых мячей в чемпионате Украины.

На данный момент на счету Ярмоленко 123 гола в УПЛ. Он лишь на один точный удар отстает от легендарного форварда Динамо Максима Шацких, который удерживает первое место с показателем 124 забитых мяча.

Таким образом, Ярмоленко и далее делит вторую-третью позицию в историческом рейтинге бомбардиров чемпионата Украины с Сергеем Ребровым. Бывший главный тренер сборной Украины в свое время забивал в национальном первенстве в составе Динамо и Шахтера.

Ранее Ярмоленко заявлял, что сезон-2025/2026 станет для него последним в карьере игрока.