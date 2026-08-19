Павел Василенко

Поль Погба больше не является футболистом Монако. Французский полузащитник досрочно прекратил сотрудничество с клубом по взаимному согласию сторон и теперь может свободно выбирать новую команду.

Прошлым летом Погба присоединился к монегасскому клубу после возвращения в футбол. Дисквалификацию француза за допинг изначально назначили на четыре года, однако затем ее сократили до менее чем двух лет.

Ожидалось, что опытный хавбек сможет стать важным игроком Монако, однако полностью раскрыться ему помешали многочисленные проблемы со здоровьем. За все время в составе клуба Погба провел всего шесть матчей в чемпионате Франции.

Первоначально его контракт должен был оставаться действительным еще один сезон, но стороны решили прекратить сотрудничество досрочно.

«Я хотел бы поблагодарить президента, руководство клуба, моих товарищей по команде, весь персонал и всех болельщиков, которые верили в меня. Представлять этот клуб и княжество было невероятным опытом», – заявил Погба.

Теперь 32-летний полузащитник может продолжить карьеру за пределами Европы. По информации Фабрицио Романо, Погба уже имеет предложения от клубов из Саудовской Аравии и американской MLS.