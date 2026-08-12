Павел Василенко

Известный полузащитник Поль Погба снова оказался вне тренировочного процесса. 33-летний футболист получил травму бедра в первый день тренировочного сбора Монако в Англии, что еще больше усложнило его положение в команде.

Погба лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам после длительных проблем с коленом. Теперь же, по информации AFP, из-за повреждения бедра он не сможет сыграть на старте нового сезона Лиги 1.

Травма произошла накануне товарищеского матча Монако с Ливерпулем (3:2), в котором француз не принимал участия. Для Погба это очередной неприятный эпизод в карьере, которая в последние годы развивается совсем не так, как ожидалось.

После 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил француз в прошлом сезоне лишь начинал возвращаться к прежнему уровню. Он провел всего шесть матчей за Монако, а в общей сложности набрал лишь 115 минут на поле.

Теперь новая травма снова ставит под вопрос его ближайшее будущее. Контракт Погба с Монако рассчитан до лета 2027 года, однако регулярные проблемы со здоровьем могут серьезно повлиять на его роль в команде.