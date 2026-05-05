Сергей Разумовский

УАФ и Хорватский футбольный союз подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку молодых украинских футболистов и тренеров. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Документ был подписан в Ванкувере в рамках 76-го Конгресса ФИФА. Соглашение заключили президенты обеих ассоциаций — Андрей Шевченко и Марьян Кустич.

Как отмечает УАФ, это соглашение стало продолжением долгосрочного сотрудничества между украинской и хорватской футбольными ассоциациями. Согласно соглашению, на базе объектов Хорватского футбольного союза будут проводиться совместные технические, образовательные и спортивные мероприятия для молодых украинских игроков и тренеров.

В УАФ подчеркнули, что подписание этого соглашения является частью глобальной международной программы сотрудничества с футбольными ассоциациями разных стран.

По словам представителей ассоциации, такая стратегия позволяет не только реализовывать программы развития для детей и тренеров, но и поддерживать крепкую связь с международным футбольным сообществом в контексте помощи Украине на глобальном уровне.

Ранее подобное соглашение было подписано с федерацией Нидерландов.