Сергей Разумовский

Президент Реала Флорентино Перес планирует встретиться с нападающим команды Килианом Мбаппе. Об этом сообщает AS.

Руководство мадридского клуба хочет лично услышать позицию французского форварда относительно его будущего и планов на следующий сезон. Ранее Мбаппе заявлял, что чувствует себя счастливым в Реале, однако последние события вызвали беспокойство внутри клуба.

По информации источника, встреча Переса с Мбаппе планировалась еще раньше — до того, как футболист полностью переключится на подготовку к чемпионату мира 2026 года. Впрочем, ситуация приобрела срочность после перепалки между Мбаппе и Арбелоа после матча против Овьедо.

В Реале обеспокоены поведением французского форварда. Руководство клуба считает, что определенные жесты и ситуации с участием Мбаппе повторялись чаще, чем хотелось бы. В мадридском клубе также есть ощущение, что Килиан несколько отдалился от коллектива.

Партнеры по команде, как отмечается, не до конца понимают поведение нападающего и считают, что некоторых эпизодов можно было избежать. Несмотря на это, в Реале и далее рассматривают Мбаппе как одну из ключевых фигур проекта.

Флорентино Перес, как и прежде, высоко оценивает француза и называет его лучшим футболистом команды. В то же время в клубе подчеркивают, что в Реале нет незаменимых игроков. Руководство мадридцев надеется, что новый главный тренер, которым должен стать Жозе Моуринью, сможет навести порядок в раздевалке и стабилизировать ситуацию внутри команды.