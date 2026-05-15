Мадрид ждет: Реал планирует представить Моуринью на следующей неделе
Бенфика получит солидную компенсацию
около 1 часа назад
Известный португальский специалист Жозе Моуринью может в ближайшее время вернуться к работе в мадридском Реале.
По информации Correio da Manhã, мадридский клуб уже достиг соглашения с Бенфикой о переходе португальского специалиста. Лиссабонская команда должна получить компенсацию в размере 7 млн евро.
Ожидается, что официальное представление Моуринью как главного тренера Реала состоится на следующей неделе в Мадриде.
Моуринью уже возглавлял «сливочных» с 2010 до 2013 года.
Ранее сообщалось, что Моуринью одной ногой в Реале, переговоры находятся на финальной стадии.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05