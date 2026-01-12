Сергей Разумовский

Медицинское обследование в киевском Динамо сегодня, 12 января, проходят 12 футболистов, а ещё 14 игроков должны прибыть на процедуру на следующий день. Об этом сообщает «Динамомания», уточняя, что клуб продолжает плановую работу после возвращения команды из отпуска.

В списке на сегодняшнее медобследование значился и нападающий Динамо Владислав Бленуце, однако форвард в медицинском центре не появился. Причины его отсутствия официально не объяснялись: есть предположение, что футболист мог получить разрешение присоединиться к команде позже в связи с днем рождения, который он отмечает именно 12 января, но подтвержденной информации по этому поводу пока нет.

Часть динамовцев будет проходить обследование не в Киеве. В частности, за границей медосмотр запланирован для Андрея Ярмоленко, Алиу Тиаре, Шолы Огундани и Самбы Диалло. Также ранее другой источник сообщал, что в список игроков, которые пройдут обследование в Турции, может входить нападающий Эдуардо Герреро.

