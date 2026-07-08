Павел Василенко

Полесье заключило трудовой контракт с опытным голкипером Георгием Бущаном. Новый контракт с 32-летним игроком рассчитан на два года, сообщает пресс-служба житомирского клуба.

В прошлом сезоне голкипер выступал в составе «волков» на правах аренды, перейдя в сентябре 2025 года из саудовского Аль-Шабаба.

Бущан является воспитанником киевского Динамо, где провел 16 лет карьеры, сыграл 201 матч, из которых 80 — «сухих». Выигрывал чемпионат, два Кубка и три Суперкубка Украины.

Также Георгий прошел все сборные от U-16 до главной команды страны, в составе которой провел 18 поединков и был участником Евро-2020 и Евро-2024.