Нападающий Полесья Александр Филипов в интервью Xsport рассказал о первых месяцах пребывания в команде из Житомира. Лучший бомбардир Александрии прошлого сезона убедил своей игрой Руслана Ротаня позвать с собой в новый проект.

Опытный голеадор вспомнил бурное начало сезона, выступление в еврокубках и конкуренцию с молодым Николаем Гайдучиком, компенсировав потерю форварда-дезертира Батисты.

– Александр, матчи Полесья в основном напоминают эмоциональные качели в плане результата. Приходилось проходить через что-то подобное раньше?

– Это были настоящие качели, но даже в проигрышных матчах мы показывали, что у нас есть команда, которой не хватало уверенности и реализации моментов. К счастью, черную полосу мы преодолели относительно быстро и с оптимизмом смотрим вперед.

– Можно говорить, что ваш процесс адаптации в новой команде завершен?

– Конечно, процесс адаптации полностью завершен, да и в принципе он и не был таким долгим. Со многими ребятами мы ранее играли в командах, а со многими часто пересекались на футбольном поле. И плюс здесь хороший коллектив, микроклимат, поэтому все прошло гладко и довольно быстро.

– Основная доля ваших голов приходится на осень. Надеетесь ворваться в гонку бомбардиров?

– Буду делать все возможное, чтобы приносить пользу Полесью. Главное, что мы встали на путь побед и движемся только вперед.

– В этом сезоне у Полесья сумасшедшая конкуренция, чтобы вернуться в еврокубки. За счет чего можно пройти оставшееся расстояние с минимальными потерями?

– Желание, вера и усердная работа каждый день, мы сможем пройти этот трудный сезон. Поэтому будем работать и отдаваться ради команды на все 100%.

– В еврокубках вы получали больше игрового времени, тогда как в УПЛ преимущественно заменяли Гайдучика. Какую характеристику можете дать вашему партнеру по атаке?

– Место в старте не гарантировано никому. У нас присутствует ротация, играя с Николаем поочередно. Так получилось, что я больше играл в еврокубках, а Николай в УПЛ. Могу его охарактеризовать, как очень хорошего нападающего, который делает все для команды, работает каждый день с полной выкладкой, прислушивается к тренерам. Я уверен, что у Гайдучика в Полесье все будет хорошо.

– В первых турах УПЛ вы играли со всеми прямыми конкурентами. На дистанции это окажет влияние на дальнейшую борьбу?

– Обидно, что этих очков мы недосчитались и сейчас могли в теории быть лидерами. Сейчас команда прошла треть дистанции и до зимнего перерыва попытается пройти этот отрезок на максимуме.

– Можно назвать проигрыш Динамо самым большим разочарованием?

– Неприятно проигрывать, когда ты первым забиваешь и соперник ловит тебя на собственных ошибках. Вся команда тогда поддержала Олега Кудрика. Пенальти, который нам тогда дали, вообще не должен был быть назначен. Это нас очень сильно подкосило.

– Сумасшедший график больше отбирает физики или менталки?

– Стартовый отрезок сезона выдался несколько насыщенным для нашей команды. Трудно было ментально, когда долго не видишь семью и физически, так как нехваткавремени на восстановление с постоянными переездами не давало возможности нормально тренироваться. Неудачная серия результатов на старте сыграла свою роль. Сейчас я могу сказать, что ситуация исправилась, и Полесье довольно близко подошло к лидерам.

– Были ли паузы на матчи сборных полезными для Полесья?

– Каждая пауза стала для нас возможностью уделить время тем вещам, которые у нас не работали так, как нужно. Игра в атаке и в защите не выходила так, как этого хотели от нас Руслан Петрович с ассистентами.

– Хейт в адрес команды после неудачных игр с Пакшем и Санта-Коломой можно считать справедливым?

– Это были наши первые матчи. Где-то большое желание показать себя с лучшей стороны обернулось проблемами. Немного перегорели в первой игре с Санта-Коломой. Тренеры объяснили нам наши ошибки и смогли исправить ситуацию в свою пользу.

Пакш создал в первом матче множество голов, но сработала старая футбольная пословица, получив гол в раздевалку. Вышли на второй тайм, пропустили снова, после чего игра начала выходить из-под контроля. Гол, который забил Таллес, был нам нужен как глоток воздуха.

– Матчи против Фиорентины дали понять наш уровень, с другой стороны Полесье играло в футбол и на фоне финалиста последних розыгрышей ЛК не выглядели обреченно. Какое впечатление оставил звездный оппонент?

– Ощущалась определенная недосказанность. Немного на нас давил бренд Фиорентины, но потом поняли, что можно с ними играть, но соперник каждый раз наказывал нас за минимальную ошибку и за счет класса. Могли забивать как в первой игре, так и вытащить второй матч, в котором подарили себе надежду до последних минут. Дай бог, чтобы по итогам этого чемпионата Полесье завоевало право играть в еврокубках и вернуться с этим опытом сильнее.

– Не секрет, что вы являетесь поклонником итальянского футбола. Поездка в Реджо-Эмилию дала почувствовать, как дышит кальчо?

– Это правда. С самого детства обожал Милан, который в начале 90-х и 00-х был на ходу. Тогда Серию А можно было видеть по телевидению и тогда это был один из сильнейших чемпионатов. Я на себе почувствовал, что такое играть против защитников, которые на очень высоком уровне умеют противостоять. У тебя не будет шансов против команд калибра Фиорентины, если ты не будешь играть на максимуме.

– Что насчет вылета от Руха в первом же раунде Кубка Украины?

– Мы знали, что Рух давно не выигрывал, поэтому они выйдут и будут выкладываться на все 100%. К сожалению, мы не смогли сломать их оборону и пропустили очень много контратак, где они воспользовались своими шансами. Обидно, конечно, так рано вылетать, поэтому это должно быть для нас примером, что каждую игру мы должны выходить с мыслями о победе и выгрызать каждый участок поля.

– Президент Полесьяпублично начал говорить о переносах участникам еврокубков для увеличения шансов выйти в следующий раунд. Видите ли вы поддержку среди футбольной тусовки, чтобы в следующем сезоне не зашивались в таком графике?

– Вопрос дискуссионный. С новой волной обсуждений мнения кардинально расходятся между теми, кто выступает за целостность календаря, и теми, кто ставит на первый план лицо Украины на евроарене. Мы на себе ощутили, что значит сыграть 10 матчей за один месяц, преодолевая большие расстояния.

– Динамо и Шахтер имели преимущество, играя первые туры на Западе страны. Полесью, все же, пришлось возвращаться в Житомир.

– Недостаток восстановления в таких условиях сопровождается накопительной усталостью, которая выходит боком. 10-15 часов в пути в одну сторону, в таком графике, не могли не пройти без последствий. Наши соперники в Европе не имеют таких логистических нюансов, вызванных реалиями войны. Это в любом случае опыт, из которого можно сделать выводы, как реагировать на этот вызов.

– Год назад вы приходили в уже сформированную Александрию, тогда как Полесье начало строить новую команду. Насколько ваши новые партнеры привыкли к требованиям Руслана Петровича?

– Как вы правильно заметили, Александрия была уже сформированной командой, которой не хватало квалификации. Полесье только начало идти по этому пути. С каждым днем мы все лучше понимаем друг друга, и отражение этому можно найти в наших результатах. Я вижу, как ребята быстро воспринимают информацию от тренерского штаба. У нас в этом сезоне остался только чемпионат, поэтому работа в недельном цикле даст свои плоды на дистанции.

– Кого из ваших бывших партнеров по Александрии хотели бы увидеть в Полесье?

– Не будет корректно с моей стороны говорить о игроках другого клуба. На этот вопрос лучше смогут ответить наши тренеры.

