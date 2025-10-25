В 10-м туре Украинской Премьер-лиги киевская Оболонь принимала житомирское Полесье и потерпела разгромное поражение со счетом 0:4

В первом тайме полузащитник Полесья Владислав Велетень сделал результативную передачу на Александра Андриевского, а через восемь минут сам забил, удвоив преимущество гостей.

Во втором тайме Велетень продолжил действовать результативно: на 51-й минуте он ассистировал Сергею Чоботенко, а на 72-й Никола Гайдучик довёл счёт до 4:0, закрепив уверенную победу Полесья.

Украинская Премьер-лига, 10-й тур

Оболонь – Полесье – 0:4

Голы: Андриевский, 31 (0:1). Велетень, 39 (0:2). Чоботенко, 51 (0:3). Гайдучик, 72 (0:4).