Житомирское Полесье начало новый сезон Украинской Премьер-лиги с трудностями, потерпев несколько неожиданных поражений под руководством нового тренерского штаба, что вызвало слухи о возможной отставке Руслана Ротаня.

Тем не менее, как сообщает Sport.ua, президент клуба Геннадий Буткевич не рассматривает смену тренера. Он уверен в профессионализме Ротаня и его команды.

Буткевич отмечает, что больше обеспокоен плотным календарем матчей, связанным с квалификацией Лиги конференций, чем результатами команды. По его мнению, показатели Полесья в УПЛ улучшатся при более оптимальном восстановлении игроков.

В настоящее время житомирский клуб занимает 10-е место в таблице, набрав лишь три очка после четырех туров.

Ранее сообщалось, что Ротань отправил шестерых футболистов Полесья в дубль.