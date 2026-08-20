Павел Василенко

Травма, которую в конце матча третьего тура УПЛ против Зари получил защитник Полесья Борис Крушинский, оказалась серьезнее, чем ожидалось.

По информации ТаТоТаке, повреждение задней поверхности бедра заставит 24-летнего футболиста пропустить до месяца. В лучшем случае Крушинский вернется на поле в матче 7-го тура против Кривбасса (19 сентября).

На данный момент Полесье занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе шесть очков.

В четвертом туре чемпионата Украины житомирская команда на выезде сыграет с донецким Шахтёром (29 августа).