Полесье потеряло основного игрока из-за травмы
Источник сообщил детали
Фото - ФК Полесье
Травма, которую в конце матча третьего тура УПЛ против Зари получил защитник Полесья Борис Крушинский, оказалась серьезнее, чем ожидалось.
По информации ТаТоТаке, повреждение задней поверхности бедра заставит 24-летнего футболиста пропустить до месяца. В лучшем случае Крушинский вернется на поле в матче 7-го тура против Кривбасса (19 сентября).
На данный момент Полесье занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе шесть очков.
В четвертом туре чемпионата Украины житомирская команда на выезде сыграет с донецким Шахтёром (29 августа).