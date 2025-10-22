Бывший тренер Полесья Имад Ашур признался, что благодарен президенту клуба Геннадию Буткевичу, несмотря на непростое прощание.

Этот опыт был классным, он был действительно полезным, он дал мне очень много. Помимо какой-то публичности или чего-то ещё, он дал мне множество эпизодов и ситуаций, которые позволят предвидеть какие-то будущие аналогичные или похожие моменты, которые могут возникнуть. За это я буду всегда благодарен – не знаю кому. Если существует судьба – то судьбе, совпадению обстоятельств – то этому совпадению обстоятельств.

Буду всегда благодарен людям, которые поддерживали меня, и всегда буду благодарен людям, которые давали мне возможности сделать эти шаги, что-то узнать о себе, измениться, эволюционировать или, возможно, убедиться, что я был прав.

Этим людям буду всегда благодарен. Президенту буду всегда за этот опыт благодарен. Представьте, это просто… Довериться ноунейму, давайте будем так, – это очень смело. Конечно, вопрос того, как сложилась история, – это уже другое, но, я думаю, что президент так или иначе сейчас сделал свою ставку на опыт и игроков, и тренерского штаба.

Я считаю, что президент будет очень активно делать всё для того, чтобы ему этот коллектив приносил результаты, победы, кубки, медали и так далее. Поэтому я ему только хочу пожелать всего наилучшего. Снова, есть вот этот человек, которому ничего не могу сказать, кроме благодарности за всё.