Павел Василенко

В матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги житомирское Полесье на своем поле разгромило СК Полтава. Игра завершилась со счетом 4:0. Подопечные Руслана Ротаня одержали четвертую победу подряд.

В первом тайме в ворота СК Полтава влетели три мяча – отличились Владислав Велетень, Максим Брагару и Эдуард Сарапий. В конце игры точку в матче поставил Николай Гайдучик.

Полесье занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков. СК Полтава расположилась на предпоследней, 15-й позиции (четыре балла).

УПЛ, 8-й тур

Полесье – СК Полтава – 4:0

Голы: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапий, 29 (пенальти), Гайдучик, 84.