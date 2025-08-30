Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко подвел итоги стартового матча 4 тура УПЛ против Зари. Его слова приводит УПЛ ТВ.

Очень болезненное для нас поражение. Начали сразу неудачно, пропустили на 1-й минуте. Я свою команду не узнал. Да, есть мастерство, есть технические ошибки, но в плане желания, интенсивности и единоборств это наша худшая игра.

Заря абсолютно заслуженно победила. Они были сильнее, а нам нужно тщательно проанализировать эту игру, чтобы такое больше не повторилось.

Я ему очень благодарен [Скрипнику], но лучше, чтобы мою команду ругали, но мы брали очки. Похвала такая, как старший младшего хвалит: 4 забили - ну, ничего страшного, в следующий раз получится. Мне такое не нравится.

Конечно, положительные моменты, наверное, есть, но когда команда дома проигрывает и пропускает 4 мяча, то отрицательных гораздо больше. Нам очень много над чем нужно работать.

Мы должны становиться более солидными, в мастерстве нужно добавлять. Если недостаточно мастерства, его нужно компенсировать движением на поле, интенсивностью, борьбой - а мы и в этом уступили. Я благодарю тренера, что он нас похвалил, но мы свои ошибки знаем.

Не опустили руки, да. Но мы эту игру проиграли в первом тайме. Невозможно, пропуская 3 мяча в 1-м тайме, на что-то рассчитывать. Да, бывает, что можно в такой ситуации отыграться и победить, но это исключения, - сказал Тимченко.