Туран – о матче с Полесьем: «Главное, что мы на правильном пути»
«Горняки» снова потеряли очки
около 2 часов назад
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал матч девятого тура УПЛ с Полесьем (0:0).
«Полесье – очень хорошая команда. У них очень хороший тренер, очень хорошо налажена игра в атаке. Мы уважаем их. Мы сосредотачиваемся на позитивных моментах. Придерживались своей системы и организации.
Я горжусь своими игроками. Для нас это не проблема. Если играть так, то существует вероятность потерять очки. Главное, что мы на правильном пути. Впереди 7 матчей в течение 20 дней – посмотрим, что будет дальше. На сегодня я не слишком расстроен. Одно очко – это неплохо для нас. Продолжим играть в Лиге конференций», – цитирует Турана клубная пресс-служба.
Шахтер в настоящее время занимает второе место чемпионата Украины, отставая от Кривбаса на один зачётный пункт.
Следующий матч команда Турана проведет 25 октября против Легии в рамках Лиги конференций. Начало встречи в 19:45 по Киеву.