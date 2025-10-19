Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал матч девятого тура УПЛ с Полесьем (0:0).

«Полесье – очень хорошая команда. У них очень хороший тренер, очень хорошо налажена игра в атаке. Мы уважаем их. Мы сосредотачиваемся на позитивных моментах. Придерживались своей системы и организации.

Я горжусь своими игроками. Для нас это не проблема. Если играть так, то существует вероятность потерять очки. Главное, что мы на правильном пути. Впереди 7 матчей в течение 20 дней – посмотрим, что будет дальше. На сегодня я не слишком расстроен. Одно очко – это неплохо для нас. Продолжим играть в Лиге конференций», – цитирует Турана клубная пресс-служба.