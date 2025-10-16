Форвард Полесья Микола Гайдучик заявил о желании дебютировать в составе национальной сборной Украины. Футболист отметил, что эта цель становится все более достижимой, и он готов приложить максимум усилий, чтобы попасть в сине-желтых.

«Да почему нет? Почему нет? Мы все, знаешь, как Руслан Петрович говорит, мы все к этому идем. Каждый футболист, который играет в Полесье. Это все реально. Делай от себя все, максимум – и это возможно.

На данный момент, конечно, цель стала ближе, но еще много нужно работать, честно, нужно работать. Потому что много есть, так сказать, в простых ситуациях недостатков и где-то той хладнокровности не хватает. Поэтому я говорю: нужно работать, закатать рукава и выходить тренироваться», – сказал Гайдук в программе Трендець.