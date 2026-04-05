Полесье сыграло вничью с Вересом в матче УПЛ
Голами в матче отметились Андриевский и Шарай
около 8 часов назад
Фото: УПЛ
Полесье поделило очки с Вересом в домашнем поединке чемпионата Украины.
Житомирцы вышли вперед на 34-й минуте после гола Александра Андриевского. Верес отыгрался до перерыва благодаря точному удару Владислава Шарая. Во втором тайме хозяева владели преимуществом, однако изменить счет не смогли.
УПЛ. 22-й тур
Голы: Андриевский, 34 – Шарай, 45
После этого тура Полесье имеет 43 очка и занимает третье место в таблице. Верес с 24 баллами идет на 11-й позиции.
Шесть голов и удаление тренера. Оболонь и Зоря поделили очки в матче УПЛ.
