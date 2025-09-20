В шестом туре Украинской Премьер-лиги Полесье на своем поле обыграло Кудривку со счетом 2:0.

Первый тайм завершился без забитых мячей, а хозяева смогли выйти вперед только после перерыва. На 57-й минуте счет открыл Владислав Велетень, а ближе к финалу встречи гол забил Николай Гайдучик.

Победа позволила Полессью приблизиться к лидерам и подняться на четвертое место в турнирной таблице с девятью очками. Кудривка занимает одиннадцатую строчку, имея семь очков в активе.

УПЛ. 6-й тур

Полесье – Кудривка – 2:0

Голы: Велетень, 57, Гайдучик, 82