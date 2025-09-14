В пятом туре Украинской Премьер-лиги Полесье в напряжённом матче на выезде обыграло Кривбасс со счётом 1:0.

Поединок начался с задержек: сначала старт перенесли на полчаса из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области, а уже на второй минуте игру снова приостановили по той же причине.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей, команды не смогли реализовать свои шансы.

Результат матча решил единственный точный удар Полесья - на 80-й минуте после передачи Томера Йозефи отличился Николай Гайдук.

УПЛ. 5-й тур

Кривбасс – Полесье – 0:1

Гол: Гайдук, 80