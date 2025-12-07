Гигант получил серьёзную травму на тренировке Полесья
Футболист пропустит несколько месяцев
22 минуты назад
Владислав Велетень/фото: Полесье
Полузащитник Полесья Владислав Велетень получил серьёзную травму на тренировке накануне. По итогам медицинского осмотра выявлены перелом малоберцовой кости, а также разрыв синдесмоза и дельтовидной связки.
Уже вечером игрока успешно прооперировали. По информации пресс-службы житомирского коллектива, период восстановления может длиться примерно четыре месяца.
Один из ключевых футболистов текущего сезона успел провести 15 матчей, отметившись тремя результативными ударами и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро, а действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
