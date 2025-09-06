Кривбасс подписал эквадорского полузащитника
Жоэль Майя продолжит карьеру в Украине
37 минут назад
Криворожский Кривбасс официально сообщил о подписании 19-летнего атакующего полузащитника из Эквадора Джоэля Майю. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Вітаємо Джоэля в нашей большой красно-белой семье!», – говорится в сообщении.
Согласно официальным данным, футболист будет выступать за команду на правах аренды до завершения сезона 2025/26.
Этим летом криворожский клуб активно укреплял состав, делая ставку на американский рынок и подписав сразу нескольких игроков, преимущественно из Венесуэлы. В результате в основной обойме Кривбасса уже восемь представителей Латинской Америки.
После четырех сыгранных туров чемпионата Украины Кривбасс занимает четвертую строчку таблицы, набрав девять очков.
Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо покинул Оболонь.
